Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

13.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:13
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Davut Ekici yönetimindeki 42 NZ 920 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Kadınhanı çıkışında, Mustafa Gümüş idaresindeki 42 Z 4385 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 42 Z 4385 plakalı otomobilde bulunan Güllü, Cafiye, İrina, Ayşe ve Zeliha Gümüş yaralandı.

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Dinç

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