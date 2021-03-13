Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
13.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:13
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Davut Ekici yönetimindeki 42 NZ 920 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Kadınhanı çıkışında, Mustafa Gümüş idaresindeki 42 Z 4385 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 42 Z 4385 plakalı otomobilde bulunan Güllü, Cafiye, İrina, Ayşe ve Zeliha Gümüş yaralandı.
Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Dinç