Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

05.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:38

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KONYA - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ruqayah Ahmed Abdullateef idaresindeki 42 MA 3885 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki 34 AK 2210 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile 42 MA 3885 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alrıah Abdallah Gasmallah yaralandı. Yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden Ruqayah Ahmed Abdullateef'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Haber
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Haber
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Şeyma Subaşı Mehmet Aslantuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 21:38:45. #1.14#
title