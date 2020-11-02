Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Koyuncu (72) yaşamını yitirdi, İsa Bayram Dilek (23) yaralandı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Koyuncu (72) yaşamını yitirdi, İsa Bayram Dilek (23) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 40'ıncıı kilometresinde meydana geldi. Hasan Koyuncu yönetimindeki 68 AT 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, İsa Bayram Dilek yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Koyuncu olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İsa Bayram Dilek de yaralandı. Yaralı Dilek, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi YOL