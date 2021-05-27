Konya'da iki katlı bisiklet parkları hizmete sunuldu
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Konya'da iki katlı bisiklet parkları hizmete sunuldu

Konya'da iki katlı bisiklet parkları hizmete sunuldu
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, araç otoparklarına ve şehrin farklı noktalarına iki katlı, yeni nesil bisiklet parkları kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, araç otoparklarına ve şehrin farklı noktalarına iki katlı, yeni nesil bisiklet parkları kurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, bisiklet konusunda öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Altay, 550 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin bisiklet denilince akla ilk gelen şehrinin Konya olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde bulunan katlı araç otoparklarına şehrimizde üretilen ve ilk olma özelliği taşıyan iki katlı, sürgülü ve alandan tasarruf sağlayan bisiklet parklarının montajını yaptık. Parkları, bisiklet parklanmasının yoğun olduğu noktalardan başlayarak yaygınlaştırmayı ve katlı otoparklardaki park kapasitelerini de talebe göre artırmayı planlıyoruz. Yeni tip bisiklet parklarından tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanabilecek."

Bisiklet kullanımının artmasının çevrenin ve sağlığın korunması, ekonomiye katkı sağlanması ve trafik sıkışıklığının azalması anlamına geldiğini ifade eden Altay, sürdürülebilir ulaşımın en önemli unsurlarından olan bisikletin desteklenmesi konusunda Konya olarak örnek uygulamalar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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