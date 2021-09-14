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Konya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Alan idaresindeki 42 V 5574 plakalı kamyonet ile Bayram A'nın kullandığı kamyonet Ereğli-İvriz kara yolu Yazlık mevkisinde çarpıştı. Kazada Ali Alan olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram A. ve Özcan A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri
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