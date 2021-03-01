Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

01.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:30

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde girdiği iş yerinden para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde girdiği iş yerinden para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırkışla Mahallesi'ndeki bir iş yerine giren zanlı, çalışanların 1000 lirasını çalarak kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Cihanbeyli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.G. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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