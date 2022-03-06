Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu - Haberler

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Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu

AA, Fatih Atalay - Güncel
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Konya'da haber alınamayan çiftçi tarlasının yakınındaki kanalda ölü bulundu

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçinin cansız bedeni, su taşkınları nedeniyle kontrole gittiği tarlasının yakınındaki kanalda bulundu.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçinin cansız bedeni, su taşkınları nedeniyle kontrole gittiği tarlasının yakınındaki kanalda bulundu.

Aşağı Mahallesi'nde yaşayan ve ada yanı mevkisindeki tarlasını su taşkınları sebebiyle kontrol etmeye giden Osman Bıyık'tan (71) haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

Ekiplerin arama çalışması başlatması üzerine Bıyık'ın cansız bedeni, tarlanın yakınındaki su kanalında bulundu.

Bıyık'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük, Konya, su, Güncel, Haberler

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