Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için Valilik'ten izin alındığı iddiası

Konya'da, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini protesto etmek için 'Filistin Destek Mitingi' düzenlemek isteyen vatandaşların, Valilik'ten izin aldığı iddia edildi. Valiliğin Twitter hesabından iddialara yönelik yapılan açıklamada "Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir'' denildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir." ifadelerine yer verildi.

''KİTLESEL TOPLANTILAR RİSK OLUŞTURUR''

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'te yaşanan zülüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın tepkisi de yerinde, haklı çok saygıdeğerdir. Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir. Hemşehrilerimizin bulaş riskini artıracak toplanmalardan uzak durması bu konuda hassas davranması salgın önlemleri konusunda son derece önemlidir."