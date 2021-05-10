Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için Valilik'ten izin alındığı iddiası
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Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için Valilik'ten izin alındığı iddiası

Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için Valilik'ten izin alındığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Konya'da, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini protesto etmek için 'Filistin Destek Mitingi' düzenlemek isteyen vatandaşların, Valilik'ten izin aldığı iddia edildi. Valiliğin Twitter hesabından iddialara yönelik yapılan açıklamada "Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir'' denildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir." ifadelerine yer verildi.

''KİTLESEL TOPLANTILAR RİSK OLUŞTURUR''

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'te yaşanan zülüm hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın tepkisi de yerinde, haklı çok saygıdeğerdir. Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için valilik izni bilgileri doğru değildir. Kitlesel toplantıların yapılması vatandaşımızın sağlığı açısından ciddi risk oluşturup kısıtlamaya tabidir. Hemşehrilerimizin bulaş riskini artıracak toplanmalardan uzak durması bu konuda hassas davranması salgın önlemleri konusunda son derece önemlidir."

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Konya'da 'Filistin Destek Mitingi' için Valilik'ten izin alındığı iddiası
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Konya'da, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini protesto etmek için 'Filistin Destek Mitingi' düzenlemek isteyen vatandaşların, Valilik'ten izin aldığı iddia edildi.

Konya Valiliği, herhangi bir gösteri için izin verilmediğini, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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