Konya'da "FETÖ çatı davası"nın firari hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Konya'da "FETÖ çatı davası"nın firari hükümlüsü yakalandı

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da

Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan firari hükümlü gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da, "FETÖ çatı davası"nda yargılanan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'daki FETÖ çatı davasında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, A.Y. mutfak balkonundaki dolabın arkasında saklanırken yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Haberler

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