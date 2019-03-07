Konya'da "Fener Alayı" Coşkusu

Konya'da üç ayların başlangıcı dolayısıyla akşam namazı sonrası sokaklara çıkan çocuklar, yakılan ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "fener alayı" ve "şivlilik" denilen gelenekle kutlanıyor.

Akşam namazı sonrasında anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda yaktığı ateşin etrafında toplandı.

Bazı çocuklar ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

"Fener alayı" adı verilen kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Çocukların mutluluk kervanı: "şivlilik"

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan, "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen kutlamalar, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne ve babalarıyla sokaklara çıkarak yakılan ateşin etrafında toplanıyor, bazıları ise ateşin üzerinden atlıyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Kaynak: AA