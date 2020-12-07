Etli ekmek ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Etli ekmek ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:59

Konya'da, etli ekmek ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Konya'da, etli ekmek ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Selçuklu ilçesinde etli ekmek fırını işleten Ahmet Enli, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Enli, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Ömer Talaşlı da yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise, Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğraflarını seçti.

Etli ekmek ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Etli ekmek ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Etli ekmek ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Etli ekmek ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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