Konya'da, eş olan 4 kişinin öldüğü kazada Adem de kurtarılamadı KONYA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, iki aileden eş olan 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 4 kişiden Adem Köse, hastanede hayatını kaybetti.

KONYA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, iki aileden eş olan 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 4 kişiden Adem Köse, hastanede hayatını kaybetti. Köse'nin nişanlısı Zeynep Ünal ile kız kardeşler Asiye ve Beyza Ünal'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Güneysınır ilçesi kent merkezi çıkışında meydana geldi. Güneysınır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal'ın yönetimindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, karşı yönden gelen inşaat ustası Veysel Akbaş'ın kullandığı 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Veysel Akbaş ve eşi Fatma Akbaş ile Abdullah Ünal ve eşi Esma Ünal hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ünal'ın kızları Asiye, Beyza ve Zeynep Ünal ile nişanlısı Adem Köse dde yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya merkezdeki hastanelere kaldırıldı Tedaviye alınan 4 yaralıdan Adem Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. 3 kız kardeşin ise hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi.

BİR AİLE HASTA ZİYARETİNE, DİĞER AİLE YAYLA EVİNE GİDİYORMUŞÖte yandan Ünal ailesinin, Konya merkezde hasta olan yakınlarına ziyarete gittikleri, Akbaş çiftinin ise Taşkent'in Balcılar Mahallesi'nde bulunan yayladaki evlerine gitmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenler bugün toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA