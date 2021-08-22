Konya'da düzenlenen 9. Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi
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Konya'da düzenlenen 9. Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi

Konya'da düzenlenen 9. Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Bisiklet Festivali tamamlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Bisiklet Festivali tamamlandı.

Festivale Türkiye'nin 21 ilinden katılan her yaş grubundan 160 bisikletçi, Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometrelik parkurda iki gün boyunca pedal çevirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Beyşehir Bisiklet Topluluğu ve Beyşehir Belediyesi tarafından Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde bisikletseverler, Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka, Çeltek, Armutlu, Gedikli güzergahında pedal çevirdi.

Bisikletçiler, geceyi göl kenarındaki Kızıl Kilise kamp alanında çadırlarda konaklayarak geçirdi.

Turun devamında ise katılımcılar, kamp alanından hareket ederek Gölyaka, Gölkonak, Yenişarbademli, Kurucuova, Yeşildağ, Karaburun plajının ardından ilçe merkezine kadar pedal çevirerek etkinliği tamamladı. Bisikletçiler, Gölyaka Mındıras bölgesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine de katıldı.

Festivalin sona ermesinin ardından bisikletçilere katılım belgeleri festival meydanında yapılan törenle verildi.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol, burada yaptığı konuşmada, festivalin oldukça renkli geçtiğini belirtti. Varol, festivale katılan bisikletseverlerin ilçeden mutlu bir şekilde ayrılmalarına sevindiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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