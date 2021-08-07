Konya'da devrilen tarım aracını kullanan kişi hayatını kaybetti
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Konya'da devrilen tarım aracını kullanan kişi hayatını kaybetti

Konya'da devrilen tarım aracını kullanan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ketenli Mahallesi Kirazdere mevkisinde Celal Mavigöz (66) idaresindeki tarım aracı şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mavigöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mavigöz'ün cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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