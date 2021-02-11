Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti
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Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti

11.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:15
Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üssü Mevlütlü Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 evin ağır, 30 evin de az hasarlı olduğu belirlendi.

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üssü Mevlütlü Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında 1 evin ağır, 30 evin de az hasarlı olduğu belirlendi.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde geçen salı günü AFAD verilerine göre saat 18.51'de 4.7, 18.52'de 4.0 ve 18.53'te ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Tuzlukçu ilçe merkezi, Koraşı, Tursunlu ve Pazaryeri mahallelerinde yapılan incelemede, 1 evin ağır hasarlı olduğu, 30 evin de az hasarlı olduğu tespit edildi. Öte yandan 3 ahırın da az hasarlı olduğu saptandı. 


Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti
Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti
Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti
Konya'da depremler sonrası 1 evde ağır, 30 evde az hasar tespiti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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