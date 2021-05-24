Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu
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Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Akören ilçesinde, dağlık alanda kaybolan 5 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

Konya'nın Akören ilçesinde, dağlık alanda kaybolan 5 yaşındaki çocuğa ulaşıldı.

Avdan Mahallesi'ndeki dağlık alanda 5 yaşındaki Muhammed Yılmaz'ı çardakta bulamayan ailesi, bir süre çocuklarını aradı.

İhbar üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri, Yılmaz'ın en son görüldüğü alanda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 3-4 saat sonra bulunan Yılmaz'ın susuzluk ve açlıktan halsiz düştüğü görüldü.

Minik Muhammed Yılmaz, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu
Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu
Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu
Son dakika haber... Dağlık alanda kaybolan çocuk bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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