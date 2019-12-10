Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı
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Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı

Konya'da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu bölgeden canlı bilgilendirme yapan DHA muhabiri, mahalle sakinlerinin tekme tokat saldırısına uğradı. Vatandaşlar muhabire, "Hayırdır abi ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

10.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:16
Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı

'nın ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeleri aktaran Muhabiri , canlı yayında mahalleliler tarafından saldırıya maruz kaldı.

KÜFÜR EDİP TOKAT ATTILAR

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi öldü. Bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktarırken vatandaşlar saldırdı. Küfürler savuran mahalle sakinlerinin tekme tokat attığı anlar anbean canlı yayına yansıdı.

KONYA'DA EV ÇÖKTÜ

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı
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HABER YORUMLARI (36)

  • KONYALI OLMAYAN ADAM:
    konyalıya hakaret eden utanmazlar sizin faşist geri zekalılar szin gazeteci dövenden ne farkınız var. kafanızı çalıştırın baklaım farkın olmadığını görebilecek misiniz.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    arkada ki kadın poliste ki rahatlığa bak ya saçını düzeltiyor zerre umrunda değil. . . :D
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FORZA BEŞİKTAŞŞ:
    konyalıyım. . . konyadan nefret ediyorum. tamamen koyun topluluğu. bu kadar at gözlüğü takan bir yer görmedim. mevlana torunuyum ama utanıyorumm. neden mi? en kötüsü Cehalettir. Cahil insana hiçbirşey anlatamazsın. çünkü anlamaz. Ama olsun yinede memleketim. saygı duyalım türkiyemizin bir parçası. Mevlanamız yatıyor.
    Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    Aynen yakında Mevlana’yla değil , başka birşeyle anılır olacak
    21 10 Yayından Kaldır
  • BİLİR KİSİ:
    Konyalilar aliniyor boyle seylere asiri tepki gosteriyorlar. Ama benim tanidigim bir konyali bile bu onyarginin aksini kanitlayacak tek davranis sergilemedi. Adam hali konya iste...
    2 2 Yayından Kaldır
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