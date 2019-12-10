Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı
Konya'da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu bölgeden canlı bilgilendirme yapan DHA muhabiri, mahalle sakinlerinin tekme tokat saldırısına uğradı. Vatandaşlar muhabire, "Hayırdır abi ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
Konya'nın Karatay ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeleri aktaran DHA Muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında mahalleliler tarafından saldırıya maruz kaldı.
KÜFÜR EDİP TOKAT ATTILAR
Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi öldü. Bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktarırken vatandaşlar saldırdı. Küfürler savuran mahalle sakinlerinin tekme tokat attığı anlar anbean canlı yayına yansıdı.
KONYA'DA EV ÇÖKTÜ
Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.
Haber Videosu: Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı
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konyalıya hakaret eden utanmazlar sizin faşist geri zekalılar szin gazeteci dövenden ne farkınız var. kafanızı çalıştırın baklaım farkın olmadığını görebilecek misiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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habere giderken haber olduCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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arkada ki kadın poliste ki rahatlığa bak ya saçını düzeltiyor zerre umrunda değil. . . :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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konyalıyım. . . konyadan nefret ediyorum. tamamen koyun topluluğu. bu kadar at gözlüğü takan bir yer görmedim. mevlana torunuyum ama utanıyorumm. neden mi? en kötüsü Cehalettir. Cahil insana hiçbirşey anlatamazsın. çünkü anlamaz. Ama olsun yinede memleketim. saygı duyalım türkiyemizin bir parçası. Mevlanamız yatıyor.Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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Afyon nun kaymağı Konya nın manyağı:)))Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır
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sıkıntılı memleketCevap Yaz 52 22 Yayından Kaldır
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Aynen yakında Mevlana’yla değil , başka birşeyle anılır olacak21 10 Yayından Kaldır
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konya işte. .Cevap Yaz 45 21 Yayından Kaldır
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Konyalilar aliniyor boyle seylere asiri tepki gosteriyorlar. Ama benim tanidigim bir konyali bile bu onyarginin aksini kanitlayacak tek davranis sergilemedi. Adam hali konya iste...2 2 Yayından Kaldır
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Konya işte diyen karanlık ve çirkef zihniyete bak7 6 Yayından Kaldır