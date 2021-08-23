Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi
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Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi

Konya'da bir kişi tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp intihar etti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Belirtilen adrese giden ekipler, olay yerinde Mustafa D. ile Sema Nur S. ve babası Yusuf G'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Mustafa D'nin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Sema Nur S. ile babasını silahla öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirtildi.

Cesetler incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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