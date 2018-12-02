Konya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Resul Ö. (25), Yasin N. (25) ve Gayyur H. (26), merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sarraflar Yeraltı Çarşısı üzerinde karşılaştığı grupla henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Resul Ö, Yasin N. ve Gayyur H. bıçakla yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.