Konya'da beyaz eşya yüklü tır hareket halindeyken yandı
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Konya'da beyaz eşya yüklü tır hareket halindeyken yandı

Konya'da beyaz eşya yüklü tır hareket halindeyken yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde, beyaz eşya yüklü tır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, beyaz eşya yüklü tır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Konya-Adana kara yolu üzeri Hortu Mahallesi civarında Abdullah Kılıç idaresindeki yabancı plakalı tır seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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