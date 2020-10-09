Konya'da besihane yangınında 4 ahır ve iki ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da besihane yangınında 4 ahır ve iki ev kullanılamaz hale geldi

09.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:46
Konya'da besihane yangınında 4 ahır ve iki ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki besihanede çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki besihanede çıkan yangın söndürüldü.

Hacı ve Hasan Karabacak'a ait Güngören Mahallesi'ndeki iki besihanede yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, hayvanlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, 4 ahır, iki çoban evinin kullanılamaz hale geldiği, 5 bin saman balyasının yandığı öğrenildi.

Öte yandan, İsa Uçar'a ait ağaç tomruklarında çıkan yangında, 25 bin lira hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Dinç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fahrettin Koca Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Sergen Yalçın Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Erkek Hatay Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da besihane yangınında 4 ahır ve iki ev kullanılamaz hale geldi - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 18:49:00. #1.15#
title