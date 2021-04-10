Besici kuzenlerin tasarladığı "Bitirim 4x4" ilgi görüyor

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Konya'nın Ilgın ilçesinde besicilikle uğraşan kuzenlerin tasarladığı forklift tipi kepçe, 1 litre yakıtla 5 saat çalışabiliyor.

Konya'nın Ilgın ilçesinde besicilikle uğraşan kuzenlerin tasarladığı forklift tipi kepçe, 1 litre yakıtla 5 saat çalışabiliyor.

İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi'nde aile işletmesinde hayvancılıkla uğraşan Emre Çayır (26) ile kuzeni Levent Aslan (33), tesiste kullanıma uygun iş makinesi yapmaya karar verdi.

Evlerinin altındaki atölyede kısıtlı imkanlarla çalışmaya başlayan kuzenler, yaklaşık 4 ayda tamamı hurda ve çıkma parçalarla "Bitirim 4x4" adını verdikleri forklift tipi iş makinesi tasarladı.

Hidrolik pompa sistemine sahip, 4 çekerli ve belden kırma özelliğindeki iş makinesi, 500 kilograma kadar yük kaldırabiliyor.

Besi tesisinde "Bitirim 4x4"ü aktif kullanan kuzenler, sosyal medya aracılığıyla başta çevre iller olmak üzere çok sayıda şehirden makineye görücü çıkmasından mutluluk duyuyor.

Hurda malzemelerden 4 çekerli iş makinesi yaptılar

Emre Çayır, AA muhabirine, makinenin tasarımının kendilerine ait olduğunu söyledi.

Kış mevsiminde iş yoğunluğunun az olmasını fırsata çevirdiklerini belirten Çayır, "Bu iş makinesi, işlerimizi oldukça kolaylaştırdı. Artık traktör kullanmıyoruz, işlerimizi görüyor. Hayvanların yemini bununla taşıyoruz. İş bitirici özelliğinden dolayı, 'Bitirim 4x4' adını verdik. İmkanlar kısıtlı olduğu için çıkma malzemeler kullandık." diye konuştu.

"Bitirim 4x4"ün talibi çok

Çayır, iş makinesinin forklift tipinde olmasından dolayı oldukça pratik olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belden kırmalı, hidrolik direksiyon ve pompa sistemine sahip, 4 çekerli bir kepçe. Küçük olduğu için her yerde rahat şekilde hareket edebiliyor. Lombardini su motoru kullandık. Aracın devrini düşürdük, böylelikle gücü arttı. 1 litre yakıtla 5 saat çalışıyor. Yavaş ama güçlü, 500 kilograma kadar kepçenin kaldırma kapasitesi var. Bu özellikleri daha da geliştirilebilir. Maliyeti 40 bin lira civarı. Çevrede görenler duyanlar geliyor, beğeniyorlar. İsteyenler de var, talip olanlar çok ancak satmayı düşünmüyoruz. İlk göz ağrımız, kullanmak istiyoruz."

5 ilden makineyi görmeye gelecekler

Levent Aslan da tasarladıkları iş makinesinin beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ifade etti.

Birçok işlerini "Bitirim" ile yaptıklarını anlatan Aslan, "Denizli, Sivas, Kayseri, Antalya ve Mardin'den araç için arayanlar oldu, davet ettik. Buraya gelip bakacaklar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan