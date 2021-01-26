İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi
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İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi

26.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:10
İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi

Konya'da 2019'da 2.5 aylık bebeğini yastıkla boğarak öldüren kadın, "O gün baskılardan dolayı öldürdüm dedim, ancak aslında ben öldürmedim" diyerek beraatini isterken, mahkeme kadına müebbet hapis cezası verdi.

Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta yaşayan Fatma Kaynak (21), 11 Ekim 2019'da eşi A. Kaynak'a mamayla doyurduğu 2.5 aylık bebeğinin durumunun kötüleştiğini ve hareket etmediğini söylemişti. Hastaneye götürülen bebeğin öldüğü tespit edilince, polis ekipleri inceleme başlatmıştı. Emniyetteki ifadesinde bebeğini yastıkla boğduğunu söyleyerek suçunu itiraf eden Fatma Kaynak tutuklanmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Kaynak ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"BASKILAR NEDENİYLE 'ÖLDÜRDÜM' DEDİM"

Esasa ilişkin savunma yapan Kaynak, hakkındaki suçlamaları reddetti. "Olay günü bana yapılan baskılar nedeniyle bebeğimi öldürdüğümü söyledim ama ben öldürmedim" diyen Kaynak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa 'kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza müebbete çevrildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları (1)
İKM: NEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMEDİ. MÜEBBET İÇERDEN ÇIKABİLİR AMA AĞIRLAŞTIRILMIŞ DA ÇIKAMAZ
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