İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi

Konya'da 2019'da 2.5 aylık bebeğini yastıkla boğarak öldüren kadın, "O gün baskılardan dolayı öldürdüm dedim, ancak aslında ben öldürmedim" diyerek beraatini isterken, mahkeme kadına müebbet hapis cezası verdi.