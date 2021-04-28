Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Cihanbeyli-Yunak yolu Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile caddede seyir halindeki D.K. idaresindeki Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Suriyeli aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise yaralı olarak kurtuldu.

Öte yandan baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, ara yoldan çıkan motosiklete ticari aracın çarpması ve bir kişinin havada savrulması yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı