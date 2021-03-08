Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi

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Konya'da, son dönemde aşırı borçlanan ve eşine şiddet uygulayan baba, oğlunu boğarak öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan baba, "Ben birini öldürdüm" dedi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi. Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı. İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.

Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı