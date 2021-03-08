Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi
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Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi

08.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:49

Konya'da, son dönemde aşırı borçlanan ve eşine şiddet uygulayan baba, oğlunu boğarak öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan baba, "Ben birini öldürdüm" dedi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi. Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı. İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.

Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Konya'da baba 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (29)
RAMAZAN: ŞUNU KARIŞTIRIYORUZ KADINA ŞİDDET! HAYIR YALNIZ KADINA DEĞİL ERKEĞE , ÇOCUĞA, HAYVANA, BİTKİYE, DOĞAYA HERŞEYE ŞİDDET UYGULUYOR VAHŞİ CANAVARLAR. . . BUNUN ÇÖZÜMÜ BU VAHŞİ CANAVARLARI YARGILAYIP 3 GÜN SONRA SERBEST BIRAKMAK DEĞİL , EMDİĞİ SÜTÜ FİTİL FİTİL BURNUNDAN GETİRİP UYGUN ŞİDDETTE KARŞILIK VERMEK AMA DEVLET ELİYLE UYGUN ŞEKİLDE. . .
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KARA: Bu millet şimdiye kadar hep mi bolluk içinde yaşadı da , Şimdi garibanlığı öne sürerek önüne geleni katlediyor. RABBİM bunun hesabını herkese soracak vakti geldimi
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HACİ DAYİ: Buyuk lokma ye buyuk konusma belliki tuzun kuru. Bakarsin kendini ailenle kavgali halde bulabilirsin.
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