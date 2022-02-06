Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını saman balyası makinesine kaptıran kişi, tedavi altına alındı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını saman balyası makinesine kaptıran kişi, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Ketenli Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Sarıçiğdem (33), çalıştığı sırada ayağını saman balyası makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle makineden kurtarılan Sarıçiğdem, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sarıçiğdem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Ketenli, Konya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title