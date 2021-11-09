Konya'da artçı deprem mi oldu? Artçı deprem nedir, ne demek? Artçı deprem ne anlama geliyor?

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KONYA'DA ARTÇI DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.45 itibariyle Konya'da 9 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtilerek, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 20.43'te Konya ili Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana geldi. Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy'de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent'te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir. Karaman il genelinde tarama yapılmış olup herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı bildirilmiştir denildi.

ARTÇI DEPREM NE DEMEK?

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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