KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
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KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da daha önce mühürlenen alkollü eğlence mekanına polis tarafından yapılan operasyonda 53 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden 333 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

KONYA'da daha önce mühürlenen alkollü eğlence mekanına polis tarafından yapılan operasyonda 53 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden 333 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sahibi M.S. hakkında da 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve mühür bozmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokakta ruhsatsız bir iş yerinde müzik ve alkol eşliğinde eğlence düzenlediği bilgisi aldı. Daha önce de koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için mühürlenen iş yerine düzenlenen operasyonda içerideki 53 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 333 bin 900 lira para cezai işlem uygulandı. İş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi. İş yeri sorumlusu M.S. hakkında da 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve mühür bozmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

NARGİLE BASKINI

Öte yandan polis, Feritpaşa Mahalllesi Nalçacı Caddesi'ndeki bir kafenin de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Kafeye yapılan operasyonda iş yerinde nargile içilip, okey oynandığı belirlendi. Bunun üzerine içerideki 10 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira para cezası uygulandı. İş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA
KONYA'DA ALKOLLÜ EĞLENCE MEKANINA BASKIN; 53 KİŞİYE 333 BİN 900 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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