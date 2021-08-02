Konya'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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Konya'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Konya'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını kaybetti.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını kaybetti.

Musa Erdoğan (60) idaresindeki 42 CNM 77 plakalı kamyonet, Pınarönü Mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı Doğanhisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Konya'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Konya'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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