Konya'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını kaybetti.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını kaybetti.
Musa Erdoğan (60) idaresindeki 42 CNM 77 plakalı kamyonet, Pınarönü Mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı Doğanhisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erdoğan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun