Konya'da 952 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı
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Konya'da 952 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Konya'da 952 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda 952 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda 952 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Merkez Selçuklu ilçesinde daha önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda 952 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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