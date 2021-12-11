Konya'da "6. İstanbul Üroloji Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Güven, "İstanbul Üroloji Günlerinin" 12 yıldır İstanbul'da yapıldığını, ilk kez İstanbul dışında Konya'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen "6. İstanbul Üroloji Günleri" başladı.

Etkinliğe ilişkin, AA muhabirine bilgi veren Prof. Dr. Güven, toplantının güçlü bir içeriğinin olduğunu ve Türkiye'nin kadın ürologlarına atfedildiğini söyledi.

Programın amaçlarından birinin kadın ürologlara ve başarılarına dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Güven şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle fiziksel katılımı 150 kişiyle sınırlandırdık. Çevrim içi katılımla 1000'den fazla üroloğun bir araya gelmesini bekliyoruz. Toplantımız 2 gün sürecek. İlk gün bilimsel konferanslar, indeks vakalar üzerinden son teknoloji ve yeni tedavi modelleri tartışılacak. İkinci gün canlı cerrahilerimiz var. Meram Tıp Fakültesinde hocalarımız tarafından 3 canlı cerrahi operasyonlarımız gerçekleştirilecek. Bir canlı ameliyat da Çin'den naklen verilecek. Canlı cerrahilerimiz arasında çeşitli, orijinal taş vakaları var. Bu toplantının genç ürologlar ve asistanların ufkunu açacağını düşünüyorum. Umarım başarılı olur, hedeflerimize ulaşırız."

Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Öcal ise Türkiye'nin kadın haklarını en erken elde etmiş ülkelerden biri olduğu halde kadın üroloji uzmanı sayısının yıllarca az kaldığını söyledi.

Öcal, 2000'li yıllardan sonra sayının artmaya başladığına dikkati çekerek "Türk Üroloji Derneğinin katkılarıyla her oturumda bir kadın üroloji uzmanı ya da asistanının konuşma yapması şeklinde düzenlendi. Aynı zamanda yurt dışı konuşmacılarımızda da kadınlara öncelik verildi. Program çok zengin içerikli." dedi.

Etkinlik yarın sona erecek.