Konya'da 5. Değirmencilik Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Konya Ticaret Odası Başkanlığının ev sahipliğini yaptığı 5. Değirmencilik Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü ve özel sektör arasında imzalanan Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programı Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolünün uygulanması ve taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ Merkez Kampüsün'de Meram Meslek Yüksekokulunun kurulduğunu, Değirmencilik Programının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Meram MYO bünyesine eğitimine devam edeceğini ve misyonunun daha fazla genişletileceği dile getirdi.



Konya İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş'in "İŞ-KUR İşbaşı Eğitimi" hakkında DDK üyelerini bilgilendirme konuşmasının ardından, Değirmencilik Danışma Kurulu Üyeleri tarafından; Protokolün Uygulanması ve Taahhütlerin Yerine Getirilmesinin Değerlendirilmesi gündem başlığı altında; İŞ-KUR İşbaşı Eğitimi, İşyeri Uygulamalı Eğitim, Mesleki Uygulama Dersi, Staj, İstihdam ve Burs konulu alt başlıkları görüşüldü. Kurul üyelerinin önemli katkılarıyla, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Değirmencilik Bölümünün misyonunun genişletilmesiyle ilgili kararlar alındı. Protokol kapsamında İŞKUR İşbaşı Eğitimi uygulamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı İşyeri Uygulamalı Eğitim ve Mesleki Uygulama Dersinin özel sektör üyelerinin uygun gördüğü birimlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. NEÜ Meram MYO Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Programının müfredatının, değirmencilik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi noktasında özel sektörden sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak dersler için öneri taleplerinin alınması, Değirmencilik Bölümünü yeni kazanan öğrencilerin sektörü tanımaları açısından Değirmencilik Kariyer Günleri Programlarının düzenlenmesine karar verildi.



Programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Selman Türker, Yrd. Doç. Dr. Lokman Gemi, Öğr. Gör. Nihat Çankaya, Öğr. Gör. Öznur Eymir ve Konya Ticaret Borsası adına Hüseyin Çevik, Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneğinden Celalettin Yılmaz, Konya Sanayi Odasından Veli Tekelioğlu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonundan Selçuk Aydınalp, Konya Ticaret Odasından Cihangir Mıhoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti. - KONYA