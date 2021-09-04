Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince Konya'da düzenlenen operasyonda, 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince Konya'da düzenlenen operasyonda, 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için kolluk birimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinden oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Akaryakıt Özel ekibince Konya'da önemli bir operasyona imza atıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Konya Organize Sanayi sitesindeki madeni yağ lisanslı bir firmanın yasa dışı yollardan piyasaya kaçak akaryakıt sürdüğü belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Akaryakıt Özel ekibince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde bir TIR'a yakıt ikmali yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyonda kaçak akaryakıtın satıldığı iş yerinde 5 bin litre, üretildiği tesiste ise 26 bin litre akaryakıt ele geçirildi. El konulan kaçak akaryakıt Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na teslim edildi. Akaryakıtın naklinde kullanılan kamyona el konulurken yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Götünrü Dökümü: -Operasyondan görüntü-Detaylar

-Genel görüntü

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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