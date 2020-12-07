Son dakika! 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu
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Son dakika! 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

07.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:55

Son dakika habere göre Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genç, bir inşaatın su kuyusunda ölü bulundu.

Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genç, bir inşaatın su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye, merkez Karatay ilçesinda yaşayan Oğuzhan Boylu'nun (19) ailesi, 3 gün önce, oğullarının evine gelmediğini belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Evlerinin yakınlarında 3 gün boyunca oğlunu arayan baba Mehmet Boylu, bir inşaatın su kuyusunda oğlunun cesedini buldu.

Baba Boylu'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Oğuzhan Boylu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Gencin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Son dakika! 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu
Son dakika! 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu
Son dakika! 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu
Son dakika! 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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