Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi - Haberler
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Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 14 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 14 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, merkez Karatay ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde bir iş yeri ile iki depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 milyon 14 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 2 bin 722 paket doldurulmuş sigara, 82 kilogram bandrolsüz tütün, 20 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 126 sigara dolum aparatı ve binlerce sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi

Konya'da 1 milyon 14 bin 400 makaron ele geçirildi
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