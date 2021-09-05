Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
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Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'da dün iki aile arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Konya'da dün iki aile arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, iki aile arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavganın zanlıları B.K, R.R, A.K. ve kardeşi Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Şehit Dursun Arslan Sokak'ta, dün K.K, oğulları A.K. ve Y.K. ile Ramazan Topbaş (35) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Topbaş, 2 yaşındaki T.R. ile annesi G.R, H.H. Ş.R. ve karşı aileden K.K, pompalı tüfekle yaralanmıştı.

Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topbaş, hayatını kaybetmişti.

Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi
Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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Konya'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
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