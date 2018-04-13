Konya CHP'li Budak Tek Adam Rejimine Karşıyız Diyenlerle Bir Arada Olacağız-Hd

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialar için, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden, demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi, alıp da burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle bir arada olacağız dedi.

Konya'da CHP'nin belediye başkanları toplantısına katılan Çetin Osman Budak, 2019 yılı seçimlerinde CHP'nin HDP ile ittifak yapacağı iddialarını değerlendirdi. Bu iddiaları Ak Partililerin dile getirdiğini ifade eden Budak, şunları söyledi

Bunu Ak Parti söylüyor, Ak Parti'nin genel başkanı da söylüyor, Ak Parti'nin uzantıları da söylüyor. Biz ittifakı şöyle görüyoruz İttifakla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gittik, ittifakı ayırdık. İttifaka biz, ilkeler ittifakı diyoruz. 'Demokrasiden yana mısınız, tek adam yönetiminden yana mısınız\