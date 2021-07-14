Konya Büyükşen cinayeti son dakika! Necla Metin Büyükşen cinayetinde son durum nedir? Müge Anlı Büyükşen cinayeti! İtiraf geldi mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Necla Osman Büyükşen çiftinin cinayeti hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Canlı yayında bağlantılar yapılırken pek çok isim de röportaj vererek detayları aktarıyor. 3 yıl önce Osman Büyükşen'in anne ve babasının katillerini bulmak Müge Anlı'ya katılmasıyla Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Peki, Konya Büyükşen cinayeti son dakika! Necla Metin Büyükşen cinayetinde son durum nedir?

Konya Büyükşen cinayeti son dakika! Necla Metin Büyükşen cinayetinde son durum nedir? Büyükşen cinayeti nerede oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Dönemin jandarma komutanının ortaya attığı iddia stüdyoda şok etkisi yarattı. Peki, Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri nelerdir? Büyükşen cinayeti son dakika son durum nedir?

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NE ZAMAN, NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşenve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Necla ve Metin Büyükşen'in doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyerek,"Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Anlı, Büyükşen cinayeti için Özel Ekip kurulduğunu açıkladı.

JANDARMA KOMUTANI CANLI YAYINDA

Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. Çifte cinayetle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

10 KİŞİLİK ÖZEL TİM KURULDU

Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN'E HİPNOZ UYGULAYACAKLAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert dün sezon finali yapıp 2 aylık ara verdi. Hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen içinse son çare hipnoz yapılacağı öğrenildi. Müge Anlı, jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyükşen'e hipnoz uygulanacağını açıkladı. JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM NEDİR?

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen'i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE KÖR DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada bir sonucu ulaşılamazken, cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin doktor olan oğulları Osman Büyükşen'in görevinden istifa ederek anne ve babasının katillerinin bulunması için ulusal yayın yapan televizyon programına çıkarak yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen jandarma dedektifleri olan JASAT ekipleri görevlendirildi. JASAT ekipleri ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasına ilişkin çok sayıdaki adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarında da arama yapıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Konya'da yaklaşık 3 yıl önce işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti soruşturmasına yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "3 Eylül 2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanmıştır. İkamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.