Konya Büyükşehir'den tarihi bilince hizmet edecek anlaşma

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında kamp alanı tahsisi protokolü imzalandı.

10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin açılışı için Çanakkale'ye giden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; Kocaadere bölgesinin kamp alanı yapılmak üzere bedelsiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 10 yıllık süreyle geçici kullanıma tahsis edilmesi protokolüne imza attı.

Nice kahramanlıklara ve destanlara ev sahipliği yapmış topraklarda bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Altay, "Çanakkale'de Selçuklu Belediyemiz tarafından daha önce yaptırılan Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi'nin ve açılışı yapılan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Çanakkale'deki şanlı zaferlerden biri de Anafartalar Zaferi idi. Zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında alan içerisindeki Kocadere Kamp Alanında; tarihi, kültürel ve sosyal çalışmalarla birlikte etkinlikler ve faaliyetler yürütüleceğini belirten Başkan Altay, protokolün Konyalı gençlerin tarihi toprakları yerinde görmesi, Çanakkale ruhunu hissetmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Bültenler