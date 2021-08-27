Konya Büyükşehir Belediyesinden Kuzey Makedonyalı çocuklara bisiklet hediyesi
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Konya Büyükşehir Belediyesinden Kuzey Makedonyalı çocuklara bisiklet hediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesinden Kuzey Makedonyalı çocuklara bisiklet hediyesi
Anadolu Ajansı / Furkan Abdula - Haberler | Güncel

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ülkede faaliyet gösteren Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ve Ensar Derneği iş birliğinde düzenlenen yaz okuluna katılan ilkokul öğrencilerine bisiklet hediye edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ülkede faaliyet gösteren Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ve Ensar Derneği iş birliğinde düzenlenen yaz okuluna katılan ilkokul öğrencilerine bisiklet hediye edildi.

Bisiklet dağıtım törenine, Konya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Abdullah Kaleli, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Köprü Derneği ve Ensar Derneği yetkililerinin yanı sıra diğer davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da 2007'den itibaren yetişkinlere yönelik meslek edindirme kursları düzenlediklerini ifade etti.

Kaleli, "2021 yılında ise Bosna'da ve Üsküp'te 7-14 yaş arası çocuklarımıza değerler eğitiminin yanı sıra sanat eğitimleri ve kişisel gelişim kursları açtık. Buradaki kardeş kuruluşlarla birlikte 80 öğrencimize hizmet etmeye çalıştık. Bu dönemde yaz okulunda çocukların sosyal hayata katılımı, geleceğe hazırlanması, değerler eğitimi noktasında bir paket program uygulandı." dedi.

Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkan Vekili Mehmed Arif, bugün öğrencilere hem sertifika dağıtılacağını hem de bisiklet hediye edileceğini belirterek, söz konusu projenin geleneksel bir hal alması temennisinde bulundu.

Arif, "Ahlaki, manevi ve milli bilinçlendirme noktasında dersler icra ettik. Aynı zamanda pratik olarak ekoloji olsun, hat sanatı olsun bu gibi derslerimiz de vardı. Çocuklara hem teorik hem pratik bilgiler verildi." diye konuştu.

Ensar Derneği Kız Yurtları Müdürü Kadriye Süleyman, bu yılki yaz okulunu Konya Büyükşehir Belediyesi ve Genç KOMEK'in destekleriyle düzenlediklerini söyledi.

Süleyman, "Temmuz boyunca, 1 ay boyunca çocuklarımıza yaz okulumuzda dua ezberi, ahlak, siyer, sosyal sorumluluk projeleri gibi derslerle çocuklarımıza destek olmaya çalıştık. Eğlenerek öğretmeye çalıştık. Yaz okulumuzda bu yıl 76 öğrencimiz eğitim gördü. Derslerimiz 4 ayrı gruba yönelik düzenlendi. Çocuklarımız 7-9 ve 10-14 yaş grupları olmak üzere 4 ayrı grupta eğitim gördü." ifadelerini kullandı.

Yaz Okulu, 21 Haziran-16 Temmuz arasında düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula

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