Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su kayıp ve kaçaklarına teknolojik müdahale

03.11.2019 13:06

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, yeraltı su kayıp ve kaçaklarını son teknoloji cihazlarla en aza indirerek, vatandaşın mağduriyetinin ve su israfının önlenmesine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, suyun tasarruflu ve doğru kullanımı konusunda her türlü önlemi aldıklarını ve yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini, gelecek nesillere daha iyi bir yaşam bırakmak için titiz bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Tam donanımlı teknolojik cihazların yer aldığı araçlarla su kayıp ve kaçaklarının anında tespit edildiğini belirten Altay, "Mavi Tünel'den ilimize titizlikle ulaştırdığımız tatlı su, halkımızın sağlığı ve yaşam standardı bakımından çok önemli. Bu projenin daha verimli olması, su kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Amacımız 2023'e kadar Konya ve ilçelerinde su kaybını tamamen ortadan kaldırmak." ifadelerini kullandı.

Altay, yeraltında meydana gelen boru patlaması, su sızıntısı, suyun basınç miktarı gibi çalışmalar için KOSKİ bünyesinde 5 adet tam donanımlı su kayıp kaçak tespit cihazlı aracın Konya ve ilçelerinde hizmetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu konuda her ihbarı değerlendiren KOSKİ ekiplerinin, gidilen bölgede ilk olarak akustik dinleme mikrofonu ile suyun sızıntı yaptığı alanı tespit ettiği bilgisini veren Altay, yapılan çalışmayla arıza yerinin anında tespit edilmesinin ve kazı çalışmasının en az şekilde yapılmasının da ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladığına dikkati çekti.

Kaynak: AA