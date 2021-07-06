Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek Yaz Okulu, 60 Binin Üzerinde Öğrencinin Katılımıyla Çevrimiçi ve Yüz Yüze Eğitimlere Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 7-14 yaş aralığındaki 60 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 7-14 yaş aralığındaki 60 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı.

Her yıl on binlerce öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesi için eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda bu yıl çevrim içi eğitimlerde Konya'dan, Türkiye genelinden ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler misafir ediliyor. 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanan Yaz Okulu'na bu dönem de çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Konya dışından toplam 4 bin 150 kaydın alındığı Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Konya'dan sonra en çok kayıt alınan iller arasında; Ankara (651), İstanbul (536), Antalya (280), İzmir (199), Karaman (191), Aksaray (169), Bursa (161), Adana (138), Kayseri (109) ve Mersin (106) bulunuyor.

Çevrimiçi eğitimlerde kız ve erkek 60 bin çocuğa ayrı sınıflarda toplamda 3 bin öğretmen ile Kur'an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve eğitici dersler verilirken; dünyanın her yerinden öğrencilere de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak çevrimdışı eğitimler verilecek.

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulacak. Ödüller, her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlaması yapılarak belirlenecek. AB Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre