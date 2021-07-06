Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek Yaz Okulu, 60 Binin Üzerinde Öğrencinin Katılımıyla Çevrimiçi ve Yüz Yüze Eğitimlere Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek Yaz Okulu, 60 Binin Üzerinde Öğrencinin Katılımıyla Çevrimiçi ve Yüz Yüze Eğitimlere Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek Yaz Okulu, 60 Binin Üzerinde Öğrencinin Katılımıyla Çevrimiçi ve Yüz Yüze Eğitimlere Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 7-14 yaş aralığındaki 60 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 7-14 yaş aralığındaki 60 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı.

Her yıl on binlerce öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesi için eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda bu yıl çevrim içi eğitimlerde Konya'dan, Türkiye genelinden ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler misafir ediliyor. 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanan Yaz Okulu'na bu dönem de çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Konya dışından toplam 4 bin 150 kaydın alındığı Genç KOMEK Yaz Okulu'nda Konya'dan sonra en çok kayıt alınan iller arasında; Ankara (651), İstanbul (536), Antalya (280), İzmir (199), Karaman (191), Aksaray (169), Bursa (161), Adana (138), Kayseri (109) ve Mersin (106) bulunuyor.

Çevrimiçi eğitimlerde kız ve erkek 60 bin çocuğa ayrı sınıflarda toplamda 3 bin öğretmen ile Kur'an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve eğitici dersler verilirken; dünyanın her yerinden öğrencilere de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak çevrimdışı eğitimler verilecek.

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler, ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulacak. Ödüller, her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlaması yapılarak belirlenecek. AB Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ahmet Kaya Ebru Gündeş Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Komek Yaz Okulu, 60 Binin Üzerinde Öğrencinin Katılımıyla Çevrimiçi ve Yüz Yüze Eğitimlere Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 03:13:11. #1.15#

title