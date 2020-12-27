Konya Büyükşehir Belediyesi en düşük 3 bin 425 lira maaş teklif etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi en düşük 3 bin 425 lira maaş teklif etti

27.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:02
Konya Büyükşehir Belediyesi en düşük 3 bin 425 lira maaş teklif etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl için çalışanlarına en düşük 3 bin 425 lira maaş teklifinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl için çalışanlarına en düşük 3 bin 425 lira maaş teklifinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı için çalışanlarının maaşının 3 bin 100 TL olması kararını aldığını açıklamasının ardından AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta en düşük 3 bin 425 lira maaş teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışanlara teklif ettikleri ücreti açıkladı. Bilgiç paylaşımında, "Bugün Ankara ve Adana'da en düşük ücret 3.100'ü alkışlayanlar, geçen hafta Konya'da en düşük 3.425 olan teklife az diyordu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Konya belediyelerinde her kademede çalışanın aynı hedefe doğru ilerlediği, unvanı ve pozisyonu ne olursa olsun Konya belediyelerindeki iş barışı ve kardeşliğin tüm Türkiye'ye örnek olduğu kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Gülben Ergen Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Ryan Babel Domagoj Vida Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir Belediyesi en düşük 3 bin 425 lira maaş teklif etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:03:10. #1.15#
title