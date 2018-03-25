Konya-Bozdağ ve Yılmaz, Konya'da Düğüne Katıldı-Hd

Bozdağ ve Yılmaz, Konya'da düğüne katıldı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un oğlunun düğününe katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un oğlu Muhammed Sorgun, Ayşe Mutluerulu ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını geçen 20 Mart günü Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar kıydı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne katıldı. Davetlilere Konya'nın meşhur Konya pilavı olarak adlandırılan etli pilav ikram edildi. Bozdağ ve Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı. Ahmet Sorgun da davetlilerin, tebriklerini kabul etti.