Konya Aydınlar Ocağı'nda sanatçı Neşet Ertaş anıldı

07.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:20

Sanatçı Neşet Ertaş, Konya Aydınlar Ocağı'nda düzenlenen Selçuklu Salı Sohbetleri'nde türkülerle anıldı.

Eğitimci Mustafa Karaçelebi'nin, Aşr-ı Şerif okumasıyla başlayan proğram 7 yıl evvel vefat eden sanatçı Neşet Ertaş'ı anlatan konuşmasıyla sürdü.

İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendiren Karaçelebi, "Abdal' olduğu için Neşet Ertaş, toplumdaki bir ön yargının hala yaşıyor olmasından dolayı sürekli dışlanmış ve hor görülmüş bir ozanımız. Ama Allah kimi ozan yapacak, kime hakkı söyletecek, hakkı kimin dilinden duyacak gayet tabidir ki onu O biliyor. Bu da gerçekten yaşadığımız bir olay. Neşet Ertaş abdaldır, ozandır. Ama bu ülkenin insanıdır. Sonra kız istemeye gider, vermezler. Almanya'ya çeker gider. Almanya'dan onu Türkiye'ye getiren kişinin sanatçı Bayram Bilge Tokel olduğunu biliyoruz." dedi.

Etkinliğin devamında Karaçelebi, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan bir şiir okuyarak Ertaş'ın şu sözlerini hatırlattı:

"Benim toplamaya kıyamadığım elin bağında çürüyor, gördün mü?, Ah o gözün hilal kaşın okur aşkın fermanını. Gel bugün derdimin dermanını ver bugün bayram olsun, iki vücut bir tek gönül olmayan ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar, sen sev, o seni sevmezse sevmesin. Sevgi sevenin, yüreğinde uyanır. Sevda çöllerinde ah yar diyerek, Mecnun da gezerdi ben gibi böyle, ben öldüğüm zaman öldü demeyin, Neşet yoruldu deyin, Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur."

Programın sonunda Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Mustafa Karaçelebi'ye yazar Mehmet Doğan'ın Büyük Türkçe Sözlük'ünü hediye etti.

Kaynak: AA