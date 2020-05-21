KONYA AVRUPA ŞAMPİYONU BİSİKLETİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM TAŞIYOR
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KONYA AVRUPA ŞAMPİYONU BİSİKLETİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM TAŞIYOR

KONYA'da milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgını nedeniyle yarışlara verilen arada, ihtiyaç sahibi ailelere bisikletiyle yardım götürüyor.

21.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:04

KONYA'da milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgını nedeniyle yarışlara verilen arada, ihtiyaç sahibi ailelere bisikletiyle yardım götürüyor. Şampiyonluklar kazandığı bile yardımları ulaştırdığı ailelerin çocuklarının heyecanına şahit olduğundan daha mutlu olmadığını ifade eden Örken, "Bisikletimle ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyorum. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Bu gerçekten mutluluk verici bir duygu. Birçok şampiyona kazandım ama, çocukların heyecanını görmek dünyalara bedel. Ben de yetim büyümüş biri olarak bu mutluluğun, bu sevincin ne kadar büyük olduğunu yaşayarak öğrendiğim için biliyorum" dedi.

Bisiklet sporunda Avrupa şampiyonu ve Dünya 5'incisi olan milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgını nedeniyle bisiklet yarışlarına verilen arada, memleketi Konya'da ihtiyaç sahibi ailelere bisikletiyle yardım götürüyor. Malezya'nın Team Sapura Cycling takımında kariyerini sürdüren Ahmet Örken, Hayatı Paylaşanlar Derneği'nin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere, hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. Antrenmanlarını sürdürürken arta kalan zamanda bisikletiyle yardım ettiğini ifade eden Ahmet Örken, "Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu sebeple herkesin hayat şartı zorlaştı. Kimi insan işsiz kaldı, kimi insan işini yapamaz hale geldi. Sadece bisiklet sporu değil, tüm spor camiası da etkilendi. Olimpiyatlarla birlikte bütün yarışlar, müsabakalar 1 yıl ertelendi. Bu sebepten dolayı, çalışmalarım ve antrenmanlarım dışında evde daha çok vakit geçirme imkanı buluyorum. Bu boş vakitlerimi de ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırarak kullanıyorum. Gördüğümüz kadarıyla ihtiyaç sahibi insanlar, normalden çok daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ben de bu şekilde ihtiyaç sahibi insanlara yardımları ulaştırıyorum" dedi.

'ŞAMPİYONALAR KAZANDIĞIMDA BİLE BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM'

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının mutluluğuna şahit olmanın kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Örken şunları söyledi:

"Hayırseverlerin ulaştırmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir bisikletçi olarak bisikletimle ailelere yardımları ulaştırıyorum. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Bu gerçekten mutluluk verici bir duygu. Ben de yetim büyümüş biri olarak, bu mutluluğun, bu sevincin ne kadar büyük olduğunu yaşayarak öğrendiğim için biliyorum. Hayırseverlere de çok teşekkür ediyorum. Yardımları bisikletimle dağıtıyorum. Çünkü dar sokaklarda daha kullanışlı ve hızlı olabiliyor. En yakın markete gidip oradan alışverişimizi yapıp daha sonra da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu, o gözlerindeki gülüş beni bu işe bağlamış oluyor. Çocukların mutluluğunu görmek dünyalara bedel diyebilirim. Çünkü o gülüşleri, mutlulukları ve heyecanlarına şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Ben çok farklı heyecanlar da yaşıyorum. Yarış sırasında ya da yarış kazandığımız zaman ama bu çocukların heyecanı, mutluluğu çok daha farklı bir duygu. Kendimi çok iyi hissediyorum o çocukların mutluluğunu görünce. Bu da dünyalara bedel bir duygu."

KONYA AVRUPA ŞAMPİYONU BİSİKLETİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM TAŞIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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