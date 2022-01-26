Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2) - Haberler
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Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

ALACABEL'DE KAR KALINLIĞI 2 METREAkseki'nin Güçlüköy Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı.

ANTALYA (DHA) - ALACABEL'DE KAR KALINLIĞI 2 METRE

Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı, 50 santimi bulurken, yüksek kesimlerde yer yer 100 santimetreyi aştı. Akseki-Seydişehir kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün saat 17.00 sıralarında araç trafiğine kapatıldı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Alacabel'de tipi nedeniyle ekipler, çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Alacabel'de şerit genişletme çalışmalarının da sürdürüldüğü kaydedildi.Adem ÇETİN/ AKSEKİ (Antalya),


Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

Konya-Antalya kara yolu 18 saat sonra ulaşıma açıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Son Dakika Haberleri

Güçlüköy, Antalya, kar, Güncel, Haber

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