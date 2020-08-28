Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
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Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı

ATV ekranlarında 4 bölüm yayınlanan ve çarpık ilişkilerden dolayı RTÜK'e şikayet edilen Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı.

28.08.2020 07:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 07:49

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik'in yer aldığı Gel Dese Aşk dizisi ani bir kararla yayından kaldırıldı. Geçtiğimiz sezon ekranlara ilk dört bölümüyle gelen ve ardından koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri duran dizi, zorunlu olarak sezon arasına girdi fakat yeni sezona giriş yapamadı.

KIZININ ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYORDU

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çarpık ilişkiler barındıran konusundan dolayı RTÜK'e şikayet edildi. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı

GEL DESE AŞK'IN KONUSU NE?

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Haber Yorumları (3)
İLOMİLO: İSABET OLMUŞ. BUNU YAPMAK İÇİN İLLA ŞİKAYET BEKLEMEYE GEREK YOKTU APAÇIK ORTADA ZATEN AHLAKSIZLIK. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAYRİ: Bu ülkede aşktan başka dizi çekmezlermi?ABD de de aşk dizisi çekmezler.gelişmişlik farkı işte.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
ZZZ: Iyi olmus ahlak yerlerde
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
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