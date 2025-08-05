Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Konuşanlar" programının yeni bölümlerinin yayınlanmaması, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Yayın takviminde yer almayan programın akıbeti, sosyal medyada "Konuşanlar sona mı erdi?", "Konuşanlar yeni sezonda hangi platformda olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Konuşanlar Exxen'den kaldırıldı mı? Konuşanlar niye yayınlanmadı? Konuşanlar nerede yayınlanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar ve son gelişmeler…

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Hasan Can Kaya'nın büyük ilgi gören talk show programı Konuşanlar, uzun süredir yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmıyor. Bu durum, programın sona erdiği yönünde iddiaları beraberinde getirdi. Ancak Hasan Can Kaya, yaptığı açıklamayla programın bitmediğini, sadece Exxen platformuyla yollarını ayırdıklarını belirtti. Programın yeni sezon hazırlıkları sürerken, geçici yayın arası verildiği öğrenildi.

Konuşanlar nerede yayınlanacak

KONUŞANLAR YENİ SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Konuşanlar'ın yeni sezon bölümlerinin hangi dijital platformda yayınlanacağı henüz netlik kazanmış değil. Hasan Can Kaya'nın, Netflix, Disney+, Prime Video ve GAİN gibi popüler yayın platformlarıyla görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. İzleyicilerin merakla beklediği programın yeni adresiyle ilgili resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.