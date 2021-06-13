Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı
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Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı -Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu Bursa'da aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçarak başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı

-Bursa'da feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu

BURSA - Bursa'da aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçarak başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralanırken, kimliği belirsiz sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı'ndan İzmir istikametine giden sürücüsünün kimliği bilinmeyen 31 LN 542 plakalı otomobil, Merinos Kavşağı'na geldiği sırada aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ortadaki telleri yıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride uçan otomobil, bu sırada Kent Meydanı istikametine giden Yılmaz Yıldıztaş idaresindeki 116 AAZ 577 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yılmaz Yıldıztaş ve arkadaşları Serhat Yılmaz ve Bünyamin Minta yaralanırken, kimliği belirsiz sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, 110 ve 155 ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Bünyamin Minta'yı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yılmaz Yıldıztaş ve Serhat Yılmaz'ı da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü belirlemek için soruşturma başlattı.

Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı
Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı
Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı
Kontrolü kaybeden sürücü karşı şeride uçup başka otomobile çarptı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Vardar

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